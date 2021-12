Hội An - thành phố đầu tiên ở VN không tiêu thụ thịt chó mèo

Một chú chó đang ngủ ngon giấc ở Hội An

Hội An vừa trở thành thành phố đầu tiên tại Việt Nam cấm triệt để tiêu thụ thịt chó mèo vào những ngày cuối cùng của năm 2021.

Cùng với mục tiêu này, Hội An cũng đang cùng các địa phương khác ở Việt Nam thực hiện chương trình khống chế và thanh toán bệnh dại giai đoạn 2022 - 2039.

Lễ ký kết thoả thuận trực tuyến giữa UBND Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và Tổ chức Four Paws diễn ra sáng 10/12.

Khoảng 88% người dân ở Việt Nam ủng hộ một lệnh cấm tiêu thụ thịt chó mèo vĩnh viễn, theo một khảo sát mới nhất của Four Paws.

Thành phố du lịch Hội An - được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới - hiện có hơn 2.000 gia đình nuôi chó mèo với tổng số 2.527 con.

'Thoả thuận lịch sử'

Buổi lễ ký kết thoả thuận trực tuyến giữa ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hội An và ông Casten Hertwig, Giám đốc Four Paws

Nguồn hình ảnh, Four Paws

Theo bà Ngô Thị Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Hội An, trung tâm này sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch 2 năm. Ngoài ra, phòng Kinh tế, trung tâm Văn hoá Thể thao…thuộc UBND thành phố Hội An sẽ cùng thực hiện mục tiêu này.

Những đối tác tình nguyện sẽ hỗ trợ dự án gồm Four Paws, Tổ chức Phúc lợi mèo Việt Nam, Vietnam Cat Welfare ở Hội An, Paws for Compassion ở Đà Nẵng.