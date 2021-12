Người ủng hộ làm thơ, viết thư gửi Phạm Đoan Trang trước phiên xét xử

một giờ trước

Luật sư Đặng Đình Mạnh tường thuật từ tòa viết: "Đoan Trang quay lại nhìn về phía người mẹ ngồi cách mình khoảng sau 5m. Người mẹ, tuổi đã trên bát tuần đưa ngón tay cái Number one động viên con."

Thơ và thư từ người ủng hộ

"Đồng Tâm có thể là một trong những lý do trực tiếp khiên Đoan Trang bị bắt"

Trước đó ngày 4/11, Luật Khoa tạp chí cùng The Vietnamese Magazine và The 88 Project phát động một chiến dịch viết thư gửi cho Phạm Đoan Trang đã được Luật Khoa tạp chí. Theo tờ này, đến nay, hơn một trăm lá thư đã được viết gửi cho bà Trang.

"Khi đưa một người bất đồng chính kiến ra toà thì kẻ bị cộng đồng xét xử chính là nhà cầm quyền độc tài. Hôm nay họ đưa Đoan Trang, một người viết sách tự do ra toà có nghĩa là họ đang bị dư luận trong nước và quốc tế xét xử, các toà án lương tâm đang kết án họ.

Tổ chức Văn bút Mỹ (PEN) viết bài về Phạm Đoan Trang. Trong đó, ông Karin Deutsch Karlekar, Giám đốc Chương trình Tự do Bày tỏ trước Rủi ro tại PEN nói:

"Tuy nhiên, với sự coi thường luật pháp quốc tế một cách trắng trợn, chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục cố gắng trừng trị bà vì tội viết lách ôn hòa và vận động cho nhân quyền. Thật không may, việc giam giữ Trang chỉ là một trong nhiều vụ án hình sự có động cơ chính trị chống lại các nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền, cho thấy sự thất bại có tính hệ thống của chính phủ Việt Nam trong việc duy trì quyền tự do ngôn luận và các quyền cơ bản khác."

Ngày 13/12/2021, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ( Human Rights Watch ) khẳng định chính quyền Việt Nam cần gỡ bỏ mọi cáo buộc mang tính chất chính trị và trả tự do ngay lập tức cho bà.

Ngày 25/10/2021, Nhóm công tác của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Giam giữ Tùy tiện công bố một bản thông cáo kết luận việc chính quyền bắt giam Phạm Đoan Trang mà không có lệnh bắt, bà cũng không được thông báo về lý do bị bắt. Suốt từ khi bị bắt cho tới nay, bà Trang không được gặp người thân, và việc bà gặp luật sư bị đình trệ rất lâu. Do đó, các quyền của bà Trang theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) đã bị vi phạm.. Nhóm này cũng phát đi thông cáo kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho nhà báo - nhà hoạt động Đoan Trang.