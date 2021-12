Án tù 9 năm cho nhà báo Phạm Đoan Trang

55 phút trước

Được biết lý do khiến ông bị lực lượng an ninh đưa ra khỏi phòng xử là bởi ông đã đứng dậy vỗ tay, nói to rằng gia đình tự hào về em gái mình và phản đối thái độ xét xử bất công của tòa.