Toàn cảnh vụ xử ông Lê Tấn Hùng và sai phạm ở SAGRI

52 phút trước

Chuyển nhượng 'trái pháp luật'

Năm 2015, Thanh tra TP. HCM kết luận về việc quản lý, sử dụng đất tại Sagri và xác định: Có 3 dự án do Tổng Công ty đầu tư để hợp tác kinh doanh, thành lập pháp nhân mới không thuộc ngành nghề kinh doanh chính, trong đó bao gồm dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9, TP. HCM (nay thuộc TP Thủ Đức).

Ông Trần Trọng Tuấn biện hộ

Do đã góp vốn đầu tư vào dự án bất động sản thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh, không hình thành pháp nhân mới và trực tiếp làm chủ đầu tư dự án nên SAGRI phải chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản để chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình với toàn bộ dự án, chuyển giao hồ sơ, quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng.

Do đó, SAGRI phải nộp hồ sơ đề nghị UBND TP cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản tại phường Phước Long B, quận 9 theo quy định Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

"Việc chuyển nhượng dự án bất động sản và việc chuyển nhượng toàn bộ số vốn (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) đã đầu tư vào dự án bất động sản do doanh nghiệp nhà nước làm chủ đầu tư là các thủ tục pháp lý và điều kiện pháp lý khác nhau," ông Tuấn nói.

"Gần 30 năm làm cán bộ công chức, tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc làm sai hay vi phạm pháp luật dù bất cứ lý do gì, cũng không có ai, kể cả cấp trên gợi ý hay chỉ đạo tôi làm việc gì vi phạm pháp luật," ông Tuấn khẳng định.

Phản bác lại quan điểm này, tại tòa, Viện kiểm sát khẳng định trong suốt quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, cả hai bị cáo Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn nhiều lần khai nhận động cơ phạm tội xuất phát từ lý do nể nang bị cáo Lê Tấn Hùng là em ruột của nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải.

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo thừa nhận trong suốt quá trình xử lý hồ sơ đề nghị chuyển nhượng dự án tại phường Phước Long B, quận 9 của SAGRI làm chủ đầu tư do cấp dưới tham mưu và trình lên, đều biết rõ thực chất trong trường hợp này SAGRI đề nghị được bán tài sản của nhà nước do đây là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, và việc chuyển nhượng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do vậy, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến ký ban hành quyết định số 6077/QĐ - UBND ngày 17/11/2017, chấp nhận cho SAGRI chuyển nhượng toàn bộ dự án, tạo điều kiện để bị cáo Lê Tấn Hùng là Tổng Giám đốc SAGRI hoàn thiện hồ sơ và ký hợp đồng chuyển nhượng dự án cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.

Tham quan nước ngoài

Ông Lê Tấn Hùng 'chủ mưu'

Mức án đề nghị

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt các bị cáo nguyên là cán bộ của SAGRI: Nguyễn Thị Thúy (nguyên Kế toán trưởng SAGRI) 11 đến 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", 13 đến 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản", tổng hợp hình phạt là 24 đến 28 năm tù; Vân Trọng Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên SAGRI), Hồ Văn Ngon (nguyên Phó Tổng Giám đốc SAGRI), Nguyễn Thị Tuyết Mai (nguyên Trưởng phòng Phòng Nhân sự hành chính SAGRI) 6 đến 7 năm tù; Nguyễn Thị Thanh An (nguyên Kiểm soát viên SAGRI) từ 30 đến 36 tháng tù, Lê Thị Diệp Cẩm (nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Nhân sự hành chính SAGRI) 3 năm tù treo.

Vai trò ông Trần Vĩnh Tuyến?

Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến đã ký ban hành Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 "về chấp thuận chuyển nhượng Dự án phát triển khu nhà ở tại Khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh" do SAGRI làm chủ đầu tư cho Tổng Công ty Phong Phú.

Ông Lê Tấn Hùng nói gì tại tòa?

Ngày 16/12, nói lời sau cùng, ông Hùng được báo chí dẫn lời: "Bị cáo mất hết tất cả. Cả quá trình công tác, cuộc đời bị cáo mất hết. Bị cáo phải đối diện với tội danh hết sức đau đớn, là tội danh tham ô; Thứ 2, mấy ngày nay bị cáo suy nghĩ mãi không hiểu vì lý do gì, tại sao bị cáo bị Viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt hết sức cao. Đây có phải là mức án do số phận đã an bài cho bị cáo hay không. Ngày hôm nay bị cáo vẫn còn hy vọng niềm tin cuối cùng vào phán quyết của HĐXX, và mong HĐXX xem xét đầy đủ, thấu tình, đạt lý để bị cáo nhận thấy đúng trách nhiệm của mình với hình phạt xứng đáng."