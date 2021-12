Tại sao phương Tây và Mỹ 'tỏ ra mềm mỏng' đối với nhân quyền ở Việt Nam?

Tầm quan trọng chiến lược của VN với Mỹ và châu Âu

Trong bài phân tích mới đây trên The Diplomat , David Hutt viết rằng nhắc lại việc nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt tháng 10/2020 đúng vào ngày cuối cùng của cuộc thảo luận nhân quyền và tự do ngôn luận Mỹ - Việt và cho rằng việc này không khiến giới phê bình - những người từng cáo buộc các chính phủ phương Tây đã không làm gì để phản đối hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Việt Nam - ngạc nhiên.

'Mỹ ưu tiên địa chính trị hơn các giá trị khác'?

Đời sống nước Mỹ đang xáo trộn

"Qua lịch sử của chúng ta, người Mỹ đã tự hào về việc trở thành tấm gương tốt. Điều đó bây giờ rất khó thực hiện. Cho đến khi Mỹ có thể tự điều chỉnh lại la bàn đạo đức của mình, không thể mong đợi họ gây ảnh hưởng như đã từng đối với các vấn đề thế giới. Tôi đã thất vọng vô cùng khi nhìn vào những thách thức do biến đổi khí hậu, do các hệ tư tưởng dân túy và do đại dịch hiện nay gây ra," cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, David Brown, nói.

Quan điểm về nhân quyền của Việt Nam

"Nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an dân, đó là điều quan trọng nhất, phát huy tối đa yếu tố con người.