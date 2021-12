Người Việt biểu tình ở Prague đòi 'Nhân quyền cho VN' sau các vụ xử bất đồng chính kiến

'Hãy thực hiện quyền được lên tiếng của mình'

"Hơn nữa, trong tuần này, Cộng hòa Czech đang kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông Václav Havel, tổng thống đầu tiên của nước Tiệp Khắc tự do.

"Quyền tự do lên tiếng, quyền tự do biểu đạt, đó là quyền của công dân, không chỉ công dân EU hay ở Tiệp mà của cả công dân Việt Nam ở Việt Nam. Đó là quyền có sẵn trong Hiến pháp. Không có lý do gì mà người Việt Nam ở Việt Nam lại không được quyền nói trong khi người Việt Nam sống ở Prague lại được quyền nói."