Covid: Bộ xét nghiệm Việt Á là 'hàng nội, giá ngoại', không được WHO và Anh công nhận

một giờ trước

BBC News Tiếng Việt xác định được sản phẩm của Công ty Việt Á chưa hề được WHO và Bộ Y tế Anh chuẩn thuận.

Báo chí tự hào 'hàng nội chất lượng quốc tế'

Hồi tháng 4/2020, hàng loạt báo chí trong nước dẫn nguồn Thông tấn xã Việt Nam loan tin sản phẩm bộ xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á và Học viện Quân y phối hợp nghiên cứu sản xuất "được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, với sự phê duyệt từ Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội của Anh".

Báo Hà Nội Mới viết: "Cơ quan thẩm định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận sản phẩm bộ kit xét nghiệm LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR của Việt Nam sản xuất theo quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp và cấp mã số EUL 0524-210-00."

Trang tin VietnamPlus : "Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/4 đã thông báo việc công nhận bộ kít xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của Việt Nam. Với việc được WHO công nhận, bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế."

Trang tin Baoquocte.vn : "Ngày 24/4, Cơ quan chuyên môn về thẩm định sản phẩm y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã gửi thư thông báo việc công nhận bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 "LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR" của Việt Nam, do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất.

"Theo thư thông báo trên, cơ quan thẩm định của WHO công nhận sản phẩm bộ kít xét nghiệm LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR của Việt Nam sản xuất theo Quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) và cấp mã số EUL 0524-210-00."

Ngoài các tường thuật trên báo chí, giới chức Việt Nam cũng công khai việc thẩm định, đánh giá sản phẩm bộ xét nghiệm của Việt Á, với kết luận "kết quả [kiểm nghiệm] cho thấy các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do US CDC và WHO sản xuất", trang web của Bộ Công nghệ Thông tin hôm 6/3/2020 nói.