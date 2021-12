Tuyên Quang: Bắt người H'Mông theo đạo 'để chống Covid hay trấn áp tôn giáo'?

57 phút trước

'300 cảnh sát ập vào thôn'

Nhân chứng dấu tên cho hay người này tới viếng ông Mình nhưng bị công an chặn đường không cho vào nên phải quay về. Sau đó nhân chứng được xem video sự việc do các tín đồ khác gửi và được nghe thuật lại cuộc đụng độ.

Sáng sớm cùng ngày, có đoàn y bác sỹ tới nhà ông Mình chia buồn và nói tài xế xe cứu thương dương tính với Covid, do đó yêu cầu xét nghiệm ông Mình và một số người đi cùng, tuy nhiên gia đình không đồng ý với lý do đang đau buồn, và muốn tập trung lo hậu sự cho ông Mình.

Vào chiều 12/12, đoàn 30 người mặc áo bảo hộ cùng một số mặc thường phục lại đến nhà ông Mình yêu cầu xét nghiệm. Do gia đình tiếp tục không đồng ý, đoàn 'y tế' này đã xô đẩy, bắt một số người đưa đi. Những người dân nhảy vào can ngăn phản đối đều bị 'đấm đá, kéo đi'. Một lúc sau, đoàn cảnh sát cơ động khoảng 300 người ập tới.

Chống Covid hay đàn áp tôn giáo?

"Mọi lời khẩn cầu xin cho cách ly tại nhà riêng theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ hoặc cho người dân đi xét nghiệm Covid-19 vào ngày 13/12/2021 đều không được chấp nhận. Dân quân, công an và cảnh sát cơ động đã bao vây thôn, lập chốt canh và chặn không cho người lạ vào. Điện thoại và internet bị cắt. Nhiều tín đồ ở các tỉnh khác cũng bị công an cản không cho đi viếng xác hay buộc phải quay xe về.

"Trong số 35 người bị bắt giữ vào ngày 12/12/2021, nhiều người đã bị tra tấn tại trụ sở của Công an huyện Hàm Yên. Các nhân chứng đã nhìn thấy nhiều người bị đánh có thương tích trong đồn công an. Các câu hỏi thẩm vấn xoáy vào sinh hoạt tôn giáo cho thấy lý do bắt giữ có liên quan đến việc đàn áp quyền tự do tôn giáo," theo báo cáo của VETO.