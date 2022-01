Việt Nam: Mở đường bay quốc tế nhưng chi phí về vẫn đắt đỏ?

Chi phí còn 'cắt cổ'

Thêm vào đó, Ngọc Minh cho biết, Thái Lan đang tạm dừng chương trình Test and Go - chương trình không yêu cầu cách ly khi nhập cảnh vào Thái Lan. Cô nói: "Như vậy, có khả năng khi quay lại Thái Lan, tôi vẫn phải chịu cách ly trong khách sạn 7-10 ngày. Chi phí này khá cao, tổng cộng gần 30 triệu, tính luôn hai lần xét nghiệm PCR."

'Không muốn bị trục lợi'

Hỏi lý do vì sao vẫn chọn đi qua ngả Campuchia dù Việt Nam đã mở đường bay quốc tế trở lại thì An Nhân cho biết, vé về vẫn rất cao dù mang tiếng là bay thương mại. An Nhân nói: "Tôi không muốn tiếp tay cho những hãng hàng không trục lợi nên tôi vẫn chọn đi đường này, và đương nhiên một phần là vì giá cả, đi qua ngả Campuchia thì nhiều người đi trước rồi, an toàn và lại rẻ hơn nhiều. Người dân đi làm ở nước ngoài nhớ nhà lắm mới bỏ tiền ra để về mà còn bị chặt chém thì điều đó tôi không ủng hộ nên tôi đi cách này."