Vai trò của Gorbachev với Đổi Mới ở Việt Nam từ Đại hội VI năm 1986

Sally Stoecker trong về quan hệ Việt Nam-Liên Xô (Clients and Commitment: Soviet-Vietnam Relations, 1978-88) đăng trên trang Rand Publication Series (12/1989) nêu ra một số đánh giá sau:

Bất đồng về việc chi tiêu tiền của Liên Xô làm sao cho hiệu quả (effective utilisation of Soviet aid) là lý do khiến Gorbachev nhấn mạnh đến nhu cầu buộc lãnh đạo Việt Nam phải đổi cách làm kinh tế.

Tại Đại hội VI của ĐCSVN (cuối 1986) đại diện của Ban chấp hành trung ương ĐCS Liên Xô dự họp báo về Moscow là kế hoạch 5 năm tiếp theo (1986-1990) Liên Xô sẽ còn tăng gấp đôi viện trợ cho Việt Nam so với giai đoạn 5 năm trước.

Việt Nam trong quan hệ chính trị, ngoại giao khu vực và quốc tế

Về ngoại giao, cũng chính Gorbachev, trong tư duy mới về châu Á (new Asian thinking) đã khuyến khích Hà Nội thân thiện hơn với Asean.

Logic của ông là với việc rút quân đội VN khỏi Campuchia và giảm căng thẳng với Trung Quốc, Liên Xô sẽ giảm được viện trợ cho Việt Nam, tạo điều kiện khả quan hơn cho việc cải thiện quan hệ với Asean và từ đó "các cơ hội thương mại sẽ mở ra" ( commercial opportunities will unfold ).

Về đối ngoại, không chỉ gia nhập Asean và bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và EU, Việt Nam còn đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các định chế an ninh khu vực, tuy vẫn duy trì chính sách Ba không, bác bỏ liên minh quân sự.

Việt Nam thời 'hậu cộng sản'

Theo Archie Brown trong cuốn "The Rise and Fall of Communism" (2009), cùng tiến trình Đổi mới, Việt Nam đã chuyển hóa từ một xã hội cộng sản sang "hậu cộng sản" (post-communist country), giống Trung Quốc.