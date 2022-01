Cửa khẩu Việt-Trung: 'Gián đoạn thương mại sẽ kéo dài ít nhất 6 tháng tới'

'6 tháng hoặc lâu hơn'

Lý do theo ông Stephen đó là vì Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh sắp diễn ra từ ngày 4 đến 20/2, Đại hội Đảng toàn quốc của Trung Quốc lần thứ 20 vào tháng 11/2022 thì "rõ ràng ưu tiên của Trung Quốc là tiếp tục theo đuổi chính sách zero-Covid".

Mười ba triệu cư dân ở thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc đã bị thiếu lương thực và thuốc men vì phong tỏa trong vòng 12 ngày qua. Hình ảnh tại Tây An được so sánh không khác gì Vũ Hán những ngày đầu dịch bệnh khởi phát, theo Bloomberg.