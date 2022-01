Thiền Am: Bốn người bị khởi tố tội 'lợi dụng quyền tự do dân chủ'

Nguồn hình ảnh, Nhat Nguyen Chụp lại hình ảnh, Một số thành viên của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ

Công an tỉnh Long An vừa khởi tố 4 người ở 'tịnh thất Bồng Lai' với cáo buộc 'lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân'.

Ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, chủ của 'Tịnh thất Bồng Lai' hay còn gọi là 'Thiền Am bên bờ vũ trụ' được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, trong khi ba đệ tử là Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương hiện đang bị bắt tạm giam.

Vụ việc ở Thiền Am kéo dài đã vài năm nhưng mới nóng trở lại vào đầu năm 2022.

Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Long An cho hay nhận được nhiều đơn thư tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm tại nhà bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền Am bên bờ vũ trụ".

Các bức xúc chủ yếu về "các hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi, và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân…, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương", theo Tuổi Trẻ.

Hôm 4/1, công an địa phương đã 'tổ chức khám xét bắt quả tang' tại nhà bà Cao Thị Cúc, sau đó mời 14 người có liên quan tại đây về trụ sở công an huyện Đức Hòa để làm việc.

Từ các phản ánh này cộng với tài liệu, chứng cứ thu thập được công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Truyền thông Việt Nam cho hay đoàn kiểm tra xác định có 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại Thiền Am (hộ bà Cúc). Ngoài ra còn có 1 bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi, và 1 bé vừa được cậu ruột đến đón về sống tại Huế.

Đoàn này cũng kết luận "7 bé sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Việc những người trong hộ bà Cúc đã cung cấp thông tin 5 bé tham gia gameshow Thách thức danh hài vào các năm 2018, 2019 là trẻ mồ côi cho các đài truyền hình được xác định là nhằm để thu hút sự quan tâm, thương cảm và chia sẻ của nhiều người."

Hôm 5/11, trao đổi với phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) khẳng định, sự việc xảy ra ở "Tịnh Thất Bồng Lai" (huyện Đức Hoà, Long An) có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, theo Tiền Phong.

Truyền thông Việt Nam những ngày qua cũng đăng tải thông tin rằng ông Lê Tùng Vân mắc tội 'loạn luân' và 11 người trong Thiền Am là con của ông Vân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Trong khi chưa hề có thông tin gì từ chính những người bị cáo buộc.

Về ông Lê Tùng Vân và Thiền Am

Theo hồ sơ lý lịch từ công an, năm 1975, ông Lê Tùng Vân (1932) rời quê nhà ở tỉnh An Giang lên Q.6, TP.HCM lập nghiệp. Năm 1990, ông Vân tự lập ra Trại Dưỡng Lão và Cô Nhi Thánh Đức ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Năm 2007, ông Vân bán hết đất và về tạm trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tại hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi), sau đó sửa chữa làm điểm tu tại gia.

2014: Lê Thanh Huyền Trân, một thành viên của Thiền Am, tham gia và giành giải Á quân The Voice Kid 2014. Lúc này Huyền Trân được giới thiệu là người tu tại gia."

2017: Lê Thanh Hoàn Nguyên - Lê Thanh Nhất Nguyên tham gia tuyệt đỉnh song ca.

2019 : Nhóm 5 chú tiểu Bồng Lai tham gia gameshow Thách Thức Danh Hài đoạt giải quán quân. Tịnh Thất Bồng Lai (TTBL) ra đời.

2019, Võ Thị Diễm My (22 tuổi) được cho là bỏ nhà đến tu tại Thiền Am, dẫn đến các vụ việc bố mẹ đòi con, bắt con và Thiền Am đòi người

1/2020: Ông Lê Tùng Vân đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ.

7/2020 : Các thành viên Thiền Am bị đưa đi cách ly vì bị cơ quan chắc năng cho là có tiếp xúc với người nhiễm Covid. Khi ông Tùng Vân cho xe tới đón người thân hết hạn cách ly thì ông những người ở đây bắt giữ. Các thành viên của Thiền Am sau đó lên YouTube cho hay họ bị bắt làm việc từ 7-11 giờ tối, buộc phải ký vào một tờ giấy có nội dung liên quan đến tội hình sự rồi mới được cho về.

1/2021: Truyền thông và mãng xã hội Việt Nam lan truyền kết quả kiểm tra DNA cho thấy ông Lê Tùng Vân có cùng huyết thống với nhiều người trong Thiền Am và bị nghi mắc tội 'loạn luân'.

Có phải tu sỹ?

Sở Nội vụ tỉnh Long An cho rằng Thiền Am không phải là cơ sở tự viện Phật giáo, những người ở đây đều không phải là tu sĩ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quy định luật pháp liên quan, theo Tuổi Trẻ.

Nhiều bài viết trên các báo nhà nước trước đó đều viết về cơ sơ này rằng các thành viên 'giả tu', 'mạo danh nhà sư' nhưng lại 'mặc áo tu hành'.

Tuy nhiên trong buổi khám nhà hôm 4/1, các thành viên của Thiền Am "đều cho rằng "đây là nhà riêng", "mọi công dân có quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo" và khẳng định việc ăn mặc như trên là để tu tại gia, chứ không có ai có chức sắc gì trong tổ chức tôn giáo nào, theo Tuổi Trẻ.

Đại diện Giáo hội Phạt giáo Việt Nam, ông Trần Ngọc Thảo (tức Thích Nhật Từ) khi trả lời phỏng vấn báo Giác Ngộ năm 2020 đã khẳng định các thành viên Thiền Am là "người tu tại gia", "ông Lê Tùng Vân chưa bao giờ tự xưng mình là hòa thượng", và 'họ không hề phạm pháp khi tham gia các game show ca hát'.