Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Công an TPHCM khởi tố bổ sung tội giết người

một giờ trước

Công an TP Hồ Chí Minh ngày 5/1 thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) về tội "Giết người" liên quan vụ án "bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong".