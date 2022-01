Việt Nam: Công ty Việt Á 'khai đã chi 800 tỷ đồng tiền hoa hồng'

33 phút trước

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam (C03) đã khởi tố 19 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị có liên quan.