Tự do tôn giáo VN: Khi tu sĩ muốn đứng ngoài giáo hội 'chính thống'

một giờ trước

Sau sự kiện Tịnh Thất Bồng Lai, một câu hỏi được đặt ra là vì sao có những nhà tu hành không muốn nằm trong hệ thống giáo hội do chính quyền Việt Nam quản lý.

"Quan niệm 'không theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thì không phải tu' là một cách nhìn nhận rất sai lầm, thể hiện sự thiếu tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam. Vì người tu thật sự thì không nhất thiết phải theo một tổ chức nào cho dù tổ chức đó có chính danh hay không."

Tu sĩ Thích Đồng Long: Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) là một tổ chức do nhà nước và một số tu sỹ thành lập từ năm 1981. Bên ngoài là tổ chức Phật giáo nhưng bên trong họ chịu sự quản lý trực tiếp về mọi mặt của chính quyền Việt Nam.

Hệ thống tôn giáo của chính quyền Việt Nam hiện tại là cơ chế xin cho. Có nhiều vấn đề đúng, hợp lý, hợp với đạo, với lòng dân nhưng mình vẫn phải xin phép họ, họ đồng ý mình mới được làm. Trên tinh thần tự do tôn giáo, điều đó hoàn toàn không đúng.

Một vấn đề nữa là, việc của Phật giáo là việc của chư tăng, Phật tử. Người thế gian, cho dù là nhà cầm quyền thì cũng không có quyền can thiệp, xen vào. Nhưng nếu tham gia vào GHPGVN thì mọi vấn đều bị nhà nước định hướng, chỉ đạo, như vậy ảnh hưởng tới việc tu học và hành đạo của chúng tôi.

Đáng tiếc là, phía GHPGVN, do bản chất là cánh tay nối dài của chính quyền cộng sản, nên họ nhiều lần bắt tay với nhà nước để chống phá, sách nhiễu, tạo áp lực với các thành viên và những hoạt động của chúng tôi (GHPGVNTN). Vì thế mối quan hệ giữa chúng tôi và các thành viên của GHPGVN thật sự không mấy tốt đẹp.

Quý vị cũng biết GHPGVN bị gọi là ''quốc doanh'' cũng bởi sự lệ thuộc tuyệt đối của họ vào chính quyền. Các vấn đề bổ nhiệm trụ trì, bầu chọn nhân sự trong nội bộ tổ chức của họ bên ngoài có vẻ là do giáo hội quyết định nhưng thật ra đều có sự can thiệp, hoặc hơn nữa là chỉ định, của chính quyền.

Những vấn đề giao tiếp với quốc tế của GHPGVN đều phải được sự cho phép và sắp xếp của nhà nước. Các vị được cho phép đi giao tiếp với quốc tế thì đều là đang làm công tác ngoại giao để tuyên truyền rằng chính phủ Việt Nam có tự do tôn giáo. Họ hầu hết đều là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Riêng đối với GHPGVNTN thì sau 1981, chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ sự liên hệ nào với nhà nước. Do đó, tất nhiên sự bầu chọn nhân sự trong GHPGVNTN là do các thành viên trong tổ chức thực hiện, nhà nước hoàn toàn không thể can thiệp vào cho dù trực tiếp hay gián tiếp