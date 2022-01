Việt Nam: Bé gái 3 tuổi bị 9 vật thể lạ 'giống đinh' găm vào đầu

một giờ trước

Một bé gái 8 tuổi 'chết vì bạo hành'

Trang khai nhận, sáng ngày 22/12, cháu Vân An có lịch học online từ 7h đến 11h. Sau khi bé học xong thì Trang nấu phở cho Vân An ăn và cho uống 3 hộp sữa.

Đến khoảng 18h00, cháu Vân An có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau Trang vào kiểm tra thì phát hiện cháu Vân An ói, mê man, yếu ớt nên đã gọi cho người tình trở về. Lúc này, Thái - cha của Vân An cũng vừa đi làm về đến chung cư nên gọi cấp cứu đưa cháu bé đến bệnh viện, nhưng bé Vân An đã không qua khỏi.