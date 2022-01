Premier League: Tại sao Manchester City vẫn thống trị?

Ngoài Manchester United để lại nỗi thất vọng lớn lao, cả Chelsea và Liverpool đều cho thấy lý do tại sao họ lại được đánh giá rất cao trước mùa giải và nhìn vào những màn trình diễn của hai đội bóng này thời điểm ấy, ai cũng tin rằng cuộc đua vô địch sẽ vô cùng khốc liệt, chí ít là đến đoạn cuối mùa giải.

Thế nhưng, những ca chấn thương cùng cơn khủng hoảng Covid do biến chủng Omicron gây ra với Premier League đã khiến gió đảo chiều, mọi thứ hoàn toàn thay đổi hai tháng sau đó: Chelsea từ vị trí đầu bảng giờ coi như đã giương cờ trắng khi cách vị trí đầu bảng 13 điểm; HLV Jurgen Klopp của đội nhì bảng Liverpool thì vừa qua phải trấn an cánh phóng viên rằng cuộc đua vô địch vẫn chưa kết thúc và đội bóng của ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù The Kop cũng đã bị Manchester City bỏ xa tới … 11 điểm.