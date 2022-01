Nhóm 'Báo Sạch': Tòa phúc thẩm đề nghị sửa một phần án sơ thẩm

Chiều 26/01, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" liên quan đến nhóm Báo Sạch.

Trước đó, TAND huyện Thới Lai đã tuyên phạt bị cáo Trương Châu Hữu Danh 4 năm 6 tháng tù; Lê Thế Thắng và Đoàn Kiên Giang mỗi bị cáo 3 năm tù; Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã mỗi bị cáo 2 năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên xử phúc thẩm, đại diện VKSND TP Cần Thơ đề nghị HĐXX tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm do TAND huyện Thới Lai tuyên ngày 28/10/2021, theo tường thuật của báo Pháp luật TPHCM.

"Bên cạnh đó, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo cũng không còn hành nghề báo chí. Do đó, việc TAND huyện Thới Lai áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo là trái quy định pháp luật," theo trang Pháp luật TPHCM.

Hoa Kỳ nêu 'quan ngại'

"Hoa Kỳ hết sức quan ngại về việc một tòa án Việt Nam đã tuyên án nhiều năm tù với các nhà báo liên quan tới nhóm Báo Sạch gồm Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng, về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 BLHS," thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 30/10/2021 viết.

"Năm bản án mới nhất này là nằm trong xu hướng giam giữ và kết án đáng lo ngại đối với các nhà báo và công dân Việt Nam thực hiện các quyền tự do ngôn luận và báo chí của họ vốn được ghi trong hiến pháp của Việt Nam.

"Hoa Kỳ kêu gọi nhà chức trách Việt Nam bảo vệ các quyền tự do này, trả tự do cho năm nhà báo và tất cả những người bị giam giữ vô cớ, và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình và không sợ bị trả đũa".