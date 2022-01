Quốc hội Việt Nam 'sẽ thông qua Luật Cảnh sát cơ động'

một giờ trước

Tin này được tường thuật khi ông Vương Đình Huệ thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Bộ Công an sáng 27/1.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng được báo Công an Nhân dân dẫn lời nói về sự cần thiết nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến về Luật CSCĐ, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Theo dự thảo luật, cảnh sát cơ động thuộc Công an nhân dân Việt Nam là "lực lượng vũ trang nhân dân, chuyên trách, nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật".