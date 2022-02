Kon Tum: Khởi tố bắt giam nghi phạm giết Linh mục Trần Ngọc Thanh

Báo điện tử Công an Kon Tum đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1989) về tội "Giết người" trong cái chết của Linh mục Trần Ngọc Thanh.

"Khoảng 19h ngày 29/01/2022, biết tại nhà bà Y Mới (thuộc thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (một điểm sinh hoạt các nghi thức tôn giáo của giáo dân) đang diễn ra nghi lễ do ông Trần Ngọc Thanh (Linh mục giáo xứ Nhà thờ Đăk Mốt, xã Saloong, huyện Ngọc Hồi) chủ trì, nên Kiên lấy 1 dao dài khoảng 40cm của gia đình đi đến nhà bà Y Mới, do thấy đông người nên Kiên đứng ngoài đợi.

"Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Ngọc Hồi khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Kiên để điều tra làm rõ động cơ, mục đích giết người và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", bản tin viết.