Nam Định: Ồn ào clip gia chủ ‘giận dữ khi công an lập biên bản đốt pháo hoa’

4 tháng 2 2022

Video clip xuất hiện trong ngày đầu Năm mới Nhâm Dần 2022, quay cảnh một hộ gia đình sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, bán, nhưng lại bị công an xã đến nhà lập biên bản.

To tiếng

Trong đoạn video, người dân này to tiếng với một số cán bộ công an xã, dân quân tại sân nhà mình xoay quanh việc đốt, sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, bán.