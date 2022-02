Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân chúc Tết Nhâm Dần trên YouTube

Ông Lê Tùng Vân xuất hiện trong video clip hôm 01/02 đăng trên kênh YouTube 'Nhị Nguyên - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' (hình cắt từ video clip)

Nguồn hình ảnh, YouTube 'Nhị Nguyên - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ'

Hôm 01/02, trên kênh YouTube 'Nhị Nguyên - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' xuất hiện một video clip dài khoảng 24 phút quay cảnh những người trong Tịnh thất Bồng Lai chuẩn bị đón giao thừa Tết Nhâm Dần.

Video clip này có tựa đề là "Lần đầu T.Ông nội và Thiền Am đón đêm giao thừa trong nước mắt! Nhận điềm báo cực xấu".

Video quay cảnh mọi người trong Thiền Am, gồm cả người lớn và trẻ con đang ngồi quây quần và gửi lời chúc Tết Nhâm Dần đến "muôn nhà, muôn người".

Đặc biệt, trong video xuất hiện Ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, chủ của 'Tịnh thất Bồng Lai' hay còn gọi là 'Thiền Am bên bờ vũ trụ' hiện đang bị khởi tố nhưng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

"Thầy nghĩ rằng ở trong tù ba thầy Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương ba thầy thần giao cách cảm mà hiểu rằng tại Thiền Am đang làm lễ tiễn năm cũ và đón mừng năm mới. Ba thầy cầu nguyện tiếp với Thiền Am để cho đất nước được thanh bình, vui vẻ, để cho hạnh phúc đến với muôn nhà, muôn người…" ông Lê Tùng Vân nói trong video clip.

Nguồn hình ảnh, YouTube 'Nhị Nguyên - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ'

Khởi tố bốn người ở Tịnh thất Bồng Lai

Trước đó, ngày 07/01, công an tỉnh Long An khởi tố 4 người ở 'tịnh thất Bồng Lai' với cáo buộc 'Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân'.