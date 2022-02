Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng của Anh và Canada dù bị VN cầm tù

một giờ trước

Canada và Anh trao giải Tự do Truyền thông (Media Freedom 2022) của hai nước cho nhà báo Việt Nam hiện bị tù, bà Phạm Đoan Trang.

Thông báo được Bộ trưởng Canada Melanie Joly và Quốc vụ khanh Anh Lord Ahmad, người cũng là đại diện thủ tướng Anh, nêu ra tại Hội nghị Tự do Báo chí ở Tallinn, Estonia chiều 10/02/2022, theo tin trên trang của Bộ Ngoại giao Anh.

Sự thật luôn đáng để theo đuổi và đó là lý do tại sao Vương quốc Anh và Canada thành lập Giải thưởng Tự do Truyền thông. Giải thưởng này ghi nhận công lao các nhà báo, cá nhân và tổ chức làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do truyền thông.