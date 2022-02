Vụ án Cục lãnh sự: Bộ Công an 'gõ cửa' Bộ Giao thông

Thanh Niên đưa tin văn bản gửi Bộ GTVT ngày 17/2 từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay nói trên được bắt đầu từ thời điểm nào.

Vào ngày 28/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can đối với bốn lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".