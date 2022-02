Việt Nam: Khởi tố và bắt giám đốc CDC Thừa Thiên Huế liên quan vụ án Việt Á

Hôm 19/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thừa Thiên Huế với cáo buộc vi phạm đấu thầu trong mua sắm kit xét nghiệm.

Theo truyền thông Việt Nam, cơ quan công an đã phát hiện ông Hoàng Văn Đức và ông Hà Thúc Nhật "vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước".

Cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều tài liệu, tiền mặt liên quan đến vụ án tại nhà riêng của hai vị này.

Bộ Công an Việt Nam từng nêu tên CDC Thừa Thiên Huế trong vụ kit xét nghiệm Việt Á.

5 giám đốc CDC đã bị bắt

- Ngày 18/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.

- Ngày 18/12/2021, Bộ Công an khởi tố 7 bị can liên quan về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong đó có ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương).

- Ngày 31/12/2021, Bộ Công an khởi tố thêm 10 người gồm ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An và ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương cùng một số cán bộ khác thuộc CDC 2 tỉnh này.

- Ngày 21/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang do có liên quan đến vụ án công ty Việt Á. Ông Tuấn bị bắt để điều tra về tội 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng'. Cùng tội danh trên, 2 người khác bị khởi tố và bắt tạm giam là ông Phan Huy Văn - Giám đốc Công ty Phan Anh (có trụ sở tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và bà Phan Thị Khánh Vân - chị ruột của ông Văn. Ba người này bị cáo buộc có hành vi thông đồng, cấu kết với ông Phan Quốc Việt để đấu thầu mua bộ xét nghiệm COVID-19 do công ty này sản xuất, có tổng giá trị hơn 148 tỷ đồng.