Đại sứ Việt Nam tại Ukraine nói về việc sơ tán người Việt sang các nước châu Âu

một giờ trước

Đặc thù của cộng đồng người Việt tại Ukraine

Tuy nhiên. ông cho biết sang ngày thứ hai của cuộc chiến, khi xảy ra vụ máy bay không người lái bị bắn rơi xuống khu dân cư và quân đội Nga tấn công Kyiv đã bắn tên lửa vào nhà dân, trúng nhà của một Việt kiều nhưng may không có ai ở nhà, và cả tòa nhà bị phá sập, thì Đại sứ quán Việt Nam (ĐSQ) thấy tới lúc cần phải sơ tán người Việt vì "trong chiến tranh, mũi tên hòn đạn, không biết thế nào mà lường".

"Còn ở Kharkiv, ban đầu khi bàn với Hội người Việt, Hội cho biết một số bà con không muốn đi về phía tây quá xa, quá vất vả, trong khi đi về phía Đông sang Nga gần hơn, nhưng chúng tôi thấy tình hình không thể đi về phía chiến tuyến trong khi họ đang đánh nhau như vậy. Vì thế Sứ quán đã kêu gọi bà con nên đi bằng tàu về phía tây sẽ nhanh hơn và an toàn hơn vì đi bằng xe hơi riêng lẻ có thể nguy hiểm, có nguy cơ trục trặc như hết xăng, và mất mấy ngày mới lên tới Lviv được," Đại sứ Việt Nam tại Ukraine nói.

Tại sao một số những người Việt quyết tâm ở lại

Theo Đại sứ Thạch, một số ít người Việt còn ở lại Ukraine bao gồm: những người Ukraine gốc Việt ở tuổi tổng động viên (từ 18-60 tuổi) do chính sách của chính phủ Ukraine không được rời khỏi thành phố; một số người Việt là chủ các doanh nghiệp có cơ sở kinh doanh như tại Khu đô thị Làng Sen ở Odessa, hay Làng Thời đại ở Kharkiv, đã tự thu xếp cử một vài người ở lại trông nom tài sản tại đây; và một số người do hoàn cảnh đặc biệt như gia đình có bố mẹ già.

Nga mở hành lang nhân đạo sang Nga

"Có hai điểm nóng tại Ukraine mà chúng tôi vẫn liên lạc là Kherson và Mariupol và biết là còn người Việt chưa sơ tán được. Tại Kherson, chúng tôi còn khoảng 80 người. Bà con vẫn an toàn, chiến sự đang tạm dừng nhưng bây giờ rút ra là rất khó.

"Chúng tôi đã cố gắng thu xếp để người Việt tại đây có thể đi theo đoàn của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu, OSCE. Họ có một phái bộ nhỏ ở Kherson và họ thu xếp rút đi. Nhưng nỗ lực đó của chúng tôi chưa thành công vì phía Nga đã không cho phép có thể đi theo đoàn của OSCE.

"Nga nói người dân ở Kherson có thể đi sang phía Nga nhưng cũng có tin nói rằng có lực lượng cực hữu của Ukraine cản trở việc này. Với thông tin như vậy bà con ở Kherson và ĐSQ chúng tôi cũng thấy chưa đảm bảo an toàn để bà con thoát ra khỏi Kherson và bà con cho rằng lúc này ở lại có lẽ tốt hơn".

Khó lường trước điều gì trong chiến tranh

"Như chúng tôi vừa nói, số người Việt trụ lại vì lý do này, lý do kia trên thực tế là còn rất ít. ĐSQ luôn luôn khuyến cáo bà con là nếu chọn ở lại thì cũng phải làm sao an toàn nhất có thể, như xuống hầm, tránh các khu quân sự.