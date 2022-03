Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Lê Dũng Vova

một giờ trước

Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch (HRW) hôm 22/3 kêu gọi Việt Nam "hủy bỏ các cáo buộc có động cơ chính trị" đối với nhà bình luận xã hội Lê Văn Dũng và trả tự do cho ông.

Khởi tố, truy nã

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cuối tháng Tư ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Dũng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.