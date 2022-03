Bà Nguyễn Phương Hằng bị CA TPHCM khởi tố, bắt tạm giam

14 phút trước

Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, vừa bị công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ theo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được Viện Kiểm sát TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận; tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội; và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm; hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.