Việt Nam: Mạng xã hội 'cuộn sóng' khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt

một giờ trước

Dư luận Việt Nam, ít nhất qua mạng xã hội, cùng ngày bị thu hút vì tin bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam, bị Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt tạm giam.

Bị bắt

Việc bắt giữ liên quan hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.

Trang VnExpress dẫn lời phía công an: "Theo cơ quan điều tra, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan."

"Quá trình điều tra, bà Hằng bị cho là không hợp tác, "coi thường pháp luật", nhiều lần tập trung người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại TP HCM và các địa phương."

Truyền thông Việt Nam mô tả nhiều người dân tụ tập trước biệt thự nhà bà Hằng ở quận 3, TPHCM từ chiều tối khi nghe tin công an đến.

Phản ứng

Hôm 3/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên.

Ngày 10/1/2022, Viện KSND TP.HCM có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trước đó, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên (còn gọi "thần y" Võ Hoàng Yên, 47 tuổi, ngụ Bình Thuận) có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cũng tháng 12 năm 2021, báo chí Việt Nam cho hay cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm.

Công an điều tra bà Phương Hằng

Ngày 26/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết tới nay đã thụ lý xác minh đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân với bà Nguyễn Phương Hằng.

Các hành vi bà Phương Hằng bị các cá nhân này tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Sau đó, Công an TP HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng, ký ngày 16/2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng thụ lý điều tra vụ "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, liên quan bà Hằng.

Ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan này đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và Lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331.