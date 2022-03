Việt Nam: Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, thị trường chịu ảnh hưởng

45 phút trước

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán (TTCK).