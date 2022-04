Nhà báo Nguyễn Hoài Nam bị 3 năm 6 tháng tù 'vì xúc phạm'

47 phút trước

Trước đó, vào ngày 3/4/2021, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Hoài Nam.

Cáo trạng viết gì?

Sau khi Cơ quan CSĐT kết luận điều tra vụ án đến khi bản án có hiệu lực pháp luật và cho đến thời điểm trước khi bị khởi tố bị can, ông Nguyễn Hoài Nam liên tiếp có đơn gửi các cơ quan chức năng và đăng tải trên tài khoản trang mạng Facebook cá nhân tố cáo trung tướng Trần Văn Vệ và một số điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an có hành vi bao che, bỏ lọt tội phạm đối với cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Hoàng Hồng Giang và 14 cá nhân nêu trên.

Tháng 12/2020, ông Trần Văn Vệ và ông Trần Văn Quân đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Hoài Nam đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an, khi ông có bài viết phản đối quyết định tố tụng của Văn phòng Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong vụ án xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

"Ngày 10/12/2020, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với Nguyễn Hoài Nam. Ngày 22/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, về việc chuyển tố giác tội phạm của ông Trần Văn Vệ và Trần Văn Quân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố, thụ lý theo thẩm quyền."