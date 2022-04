Covid-19: Trung tướng Đỗ Quyết, bị ông Nguyễn Phú Trọng kỷ luật, là ai?

Trung tướng Đỗ Quyết và bê bối trong dịch Covid-19

Hôm 5/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã họp báo công bố kết quả Đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR one step phát hiện virus Corona chủng mới (bộ kít) do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện.

"Đến thời điểm này, có thể khẳng định thành công của đề tài chính là lần đầu tiên Việt Nam đã có bộ kít do chính Việt Nam sản xuất với số lượng lớn, chất lượng tốt tương đương với chất lượng bộ kít Việt Nam đang sử dụng của thế giới."

"Hiện nay trên thị trường có một số nguồn cung cấp bộ kit từ CDC và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ngay từ đầu, WHO đã kịp thời đưa ra bộ kit có những ưu điểm nhưng cũng có hạn chế. Nhóm nghiên cứu đã khắc phục hạn chế đó. Chúng tôi bảo đảm chất lượng tương đương về độ nhạy, độ đặc hiệu và khắc phục được hạn chế về sự tích hợp của test thử nghiệm cả về thời gian và chi phí. Chi phí sơ bộ của Công ty Việt Á sản xuất khoảng 400.000 đến 600.000 đồng trên một test và tôi tin rằng nó rẻ hơn rất nhiều so với những bộ kit của nước ngoài. Về vấn đề thời gian, một xét nghiệm này thông thường khoảng hơn 1 giờ sẽ ra kết quả và tích hợp chỉ một lần xét nghiệm."