Xâm hại tình dục ở Việt Nam: 'Nạn nhân bị lên án ngược là tệ hơn cả tội ác'

11 phút trước

Vấn nạn đổ lỗi cho nạn nhân

"Do đó tố cáo hay giải quyết rất khó nếu không có niềm tin vào nạn nhân. Nếu không có sự nhạy cảm, thông cảm về giới thì giải quyết vụ việc rất khó. Tôi có thể nói có nhiều người làm ở cơ quan thực thi pháp luật hay hỗ cung cấp dịch vụ cho nạn nhân thì còn rất nhiều định kiến với phụ nữ, vẫn nghi ngờ nạn nhân và đặt các câu hỏi. Không phải ai cũng tâm huyết để hỗ trợ nạn nhân cho đến cùng. Đó là lý do nạn nhân nản lòng" bà Khuất Thu Hồng nhận định.

"Tôi tin phong trào Me too ở Việt Nam vẫn đang tồn tại và lan tỏa, nhưng khác nơi khác vì bối cảnh văn hóa xã hội khác. Tôi mong đợi Me too có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa." bà Vân Oanh nói.