Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN Tô Anh Dũng bị bắt liên quan tới vụ giải cứu công dân

một giờ trước

Ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng, bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc 'nhận hối lộ', Bộ Công an công bố hôm 14/4.

Ngoài ông Dũng, còn có hai người khác, một từ Bộ Y tế và một từ Bộ Công an, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cùng tội danh.

Mở rộng vụ án

Trước khi ông Tô Anh Dũng bị bắt, vụ án đã được mở rộng thành 'đưa, nhận hối lộ', và bà Hoàng Diệu Mơ, giám đốc công ty An Bình, bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc 'đưa hối lộ'.

Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images

Trong thời gian này, các công dân Việt Nam ở nước ngoài, vốn có thể tự do về nước bất kỳ lúc nào, đã bị tạm thời hạn chế quyền này và hầu như chỉ được phép trở về trên các chuyến bay được cấp phép đặc biệt, với mức chi phí đắt gấp nhiều lần so với các chuyến bay thông thường hoặc do các hãng nước ngoài thực hiện.