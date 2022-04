Đảng CS VN: Cán bộ 'có thể sai trái', thế lực thù địch 'có thể tiến bộ, tích cực'

9 phút trước

Bài của PGS, TS Phan Trọng Hào không nêu ra nhiều ý mới so khi nói về những thế lực "chống phá nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước", thường không được nêu danh tính cụ thể, là từ nước nào, ở đâu, thuộc tổ chức nào, hiện đang làm gì.

Bài báo nêu ra bốn "dạng thức" của các quan điểm sai trái, thù địch cần đấu tranh, nhưng tựu trung là chống "phủ nhận, chia cắt, xuyên tạc bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam", và chống việc coi các "sai lầm do thực tiễn khách quan của ĐCSVN này là biểu hiện của hạn chế về lý luận và phủ nhận lý luận đó".

Sử gia Anh Archie Brown trong cuốn 'The Rise and Fall of Communism' cũng cho rằng cùng với quá trình Liên Xô tan rã, Trung Quốc và Việt Nam "đã chuyển sang xã hội hậu cộng sản" (post-communist society).