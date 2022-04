TBT Nguyễn Phú Trọng quan tâm, kỷ luật sai phạm đất đai ở Bình Thuận

10 phút trước

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, vừa ra quyết định kỷ luật hàng loạt quan chức tỉnh Bình Thuận.

Khiển trách, cảnh cáo

Ban Bí thư cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tiến Phương. Hồi tháng 12/2015, HĐND tỉnh Bình Thuận đã miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phương do ông có đơn xin thôi giữ chức để nghỉ hưu trước tuổi.

Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

Công văn của Văn phòng Chính phủ (số 738, do Phó chủ nhiệm Nguyễn Duy Hưng ký) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nêu: "Ông Đinh Trung, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận có đơn gửi Thủ tướng phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đối với Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết và các dự án khai thác titan trên địa bàn tỉnh. Việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo giao TTCP kiểm tra, kết luận các nội dung phản ánh và báo cáo Thủ tướng trước ngày 1.4.2019".

Không đấu giá đất công, thất thu ngân sách?

Trước đó, ngày 21/7, Bộ Công an đề nghị UBND TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đầu tư xây dựng 9 dự án trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Khởi tố, bắt giam

Trong 4 dự án này, Bộ công an đã khởi tố vụ án sai phạm "giao đất giá rẻ, không thông qua đấu giá đất" tại dự án Tân Việt Phát 2 của Công ty CP Tân Việt Phát.

Ngày 10/2/2022, Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 5 bị can: