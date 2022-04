Mạng xã hội Việt Nam: Vì sao Twitter không thịnh hành?

một giờ trước

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đạt được thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD, nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông là thúc đẩy tự do ngôn luận và khai phá tiềm năng phi thường của mạng xã hội này.

TikTok 'bùng nổ'

"Đối với nhóm người dùng cá nhân, một trong những lý do chính mà họ dùng mạng xã hội là để tương tác với người thân, bạn bè, là cái mà Facebook vốn đã rất thành công." - theo ông Thuấn.

Facebook 'kết nối người Việt'

Do tâm lý đám đông, trên mạng xã hội càng tìm kiếm, hay chia sẻ nhiều thông tin gây tác động đến xã hội, thì mạng xã hội đó lại càng được nhiều người biết đến.

Anh Huy Mân, 31 tuổi, làm trong ngành công nghệ thông tin ở Đà Nẵng, Việt Nam nói với BBC: "Tôi chủ yếu dùng Facebook, Instagram và 9gag để liên lạc với người thân, bạn bè và xem tin tức. Còn Twitter thì không vì tôi không có lý do để dùng".

Giải trí và thu nhập

Lý do thứ hai mà chuyên gia truyền thông Vũ Bá Thuấn đề cập trong nhóm người dùng mạng xã hội là đề phục vụ cho nhu cầu giải trí.

Thêm một lý do mà chuyên gia Thuấn đề cập đến là nhiều người Việt Nam dùng mạng xã hội tạo sự hiện diện, đánh bóng tên tuổi, sống ảo hoặc tạo dựng thương hiệu.

Vì sao Twitter bị thờ ơ?

Theo chuyên gia Bá Thuấn, người có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông xã hội, một trong những lý do chính khiến Twitter không phổ biến tại Việt Nam là phiên bản tiếng Việt của Twitter ra hơi chậm.

"Đặc tính của người Việt mình là cũng hơi "nhiều chuyện", nên họ thích kiểu tám, trao đổi, mang tính hai chiều, thay vì lên mạng xã hội để theo dõi thông tin của người khác thì họ muốn người khác cũng đọc thông tin của mình. Giai đoạn đầu khi Facebook mới vào, ở Việt Nam mọi người có thói quen đếm Like, đếm Share còn Twitter thì không có được cái này. Twitter dành cho những người nổi tiếng một chút thì người ta mới follow."

Thu hút người dùng

Thành cho biết ngoài Facebook thì game thủ này chỉ dùng TikTok để giải trí, còn Twitter thì không, do không có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội này.

Bị biến tướng?

Với những tính năng riêng biệt như chỉ cho đăng tải 280 ký tự, tính bảo mật cao và quyền được tự do ngôn luận, Twitter được coi là nơi bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị, tài chính, công nghệ… trên toàn cầu. Các nhà chính trị, người nổi tiếng, nhà báo... coi đây là sân chơi lâu bền để bày tỏ quan điểm về các sự việc đang diễn ra.

"An toàn - bảo mật - xác thực" là ba tiêu chí của Twitter. Mạng xã hội với logo chim xanh này nêu rõ mục đích sử dụng cho người dùng là phục vụ cho các cuộc trò chuyện công khai: "Quy tắc của chúng tôi là đảm bảo tất cả mọi người có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện công khai một cách tự do và an toàn."