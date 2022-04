Bài hát Sơn Tùng M-TP vừa ra, bị phản đối, có thể phải gỡ

54 phút trước

Nguồn hình ảnh, Sơn Tùng M-TP Chụp lại hình ảnh, Hình ảnh trong MV "There's no one at all"

Hình ảnh trong MV "There's no one at all" do Sơn Tùng M-TP, ca sĩ được giới trẻ Việt Nam mến mộ hàng đầu hiện nay, vừa phát hành tối 28/4 đã gặp phản đối vì nội dung bị cho là "không phù hợp".

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Lưu Đình Phúc - cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) - nói cục đã gửi yêu cầu cho Google ngăn chặn MV này.

Hiện nay, ngày 29/4, video của Sơn Tùng M-TP vẫn đang được xem trên YouTube.

Đây là lần đầu tiên ca sĩ-nhạc sĩ sinh năm 1994 ra mắt bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, vì thế sự kiện được các fan mong chờ mấy ngày qua.

Nội dung bài hát "There's no one at all" kể về một đứa bé không gia đình, quậy phá trong sự cô đơn.

Điểm tranh cãi, gây phản đối trong nhiều người là việc nhân vật trong MV, vào phút cuối, đã tự sát khi thả mình từ tầng cao.

Các ý kiến phản đối cho rằng video sẽ khiến giới trẻ hâm mộ Sơn Tùng M-TP bị "tác động tâm lý", có thể "quyết định dại dột".

Chiều 29/4, trong văn bản gửi thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói "Nội dung bản ghi âm, ghi hình There's no one at all mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em".

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử "ngay lập tức phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này".

Sơn Tùng M-TP trước đó chia sẻ về tác phẩm: "Đằng sau lớp sương mù kia là gì không ai biết cả. Nếu như không bước, thì mãi mãi cả đời chả thể biết sau đó có gì. Tôi sẽ không bao giờ ngừng thay đổi bản thân, không bao giờ bị che mờ mắt bởi những thành tích mà Tùng đã và đang gặt hái được trong 10 năm qua."

"Tôi muốn từ câu chuyện của mình có thể lan tỏa tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, không lùi bước đến với tất cả các bạn trẻ. Mỗi chúng ta chỉ được sống một lần thay vì do dự, hãy quyết đoán."

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình.

Anh tạo dấu ấn qua nhiều ca khúc như Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh...

"There's no one at all" là ca khúc trở lại của giọng ca này sau một năm vắng bóng kể từ sản phẩm "Muộn Rồi Mà Sao Còn".

Ý kiến của báo chí

Báo Tuổi Trẻ nói: "Đặt trong bối cảnh gần đây có một số bạn trẻ tự tử gây đau lòng cho gia đình và toàn xã hội cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều bạn trẻ khác, MV mới của Sơn Tùng chắc chắn không thể được chào đón từ phía công chúng."

Một bài trên Pháp luật Việt Nam nói: "Có thể Sơn Tùng không chủ ý cổ suý cho cách giải quyết vướng mắc cuộc sống bằng nhảy lầu tự tử nhưng vô tình nó lại trở thành một trong những giải pháp! Điều này thực sự nguy hại."

Trang Zing News chỉ trích "anh lại khiến nhiều khán giả thất vọng vì sử dụng hình ảnh tiêu cực, gây ảnh hưởng đến giới trẻ."

Báo Thanh Niên nêu ý kiến: "Và Sơn Tùng M-TP vẫn là một trong những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam với những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, dường như với lần "thử" quốc tế hóa âm nhạc của nam ca sĩ lần này đã thất bại vì những lý do cả chủ quan lẫn khách quan. Trong đó, có thể nói nội dung MV được truyền tải bởi một ca sĩ thần tượng của hàng triệu người hâm mộ trẻ như anh đã ảnh hưởng nguy hại đến suy nghĩ của giới trẻ là điểm thất bại của There's No One At All trong bối cảnh hiện nay."

Còn tờ Công an Nhân dân nêu quan điểm: "Và trên hết, câu hỏi đặt ra là "Có phải Sơn Tùng M-TP chủ động lấy câu chuyện xã hội (các em học sinh tự vẫn) để làm chất liệu câu lượt xem hay không?". Nếu có sự chủ động này, e rằng Sơn Tùng đã đi quá xa và không còn xứng đáng là thần tượng của giới trẻ hiện nay nữa."

Tranh cãi trên Facebook

Trên Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam, nhiều người tranh luận sôi nổi về bài hát.

Cây bút Bạch Huệ nói: "Là bố mẹ, phụ huynh thì không nên cho các em xem mấy MV ca nhạc kiểu đen tối, tiêu cực như này!!!!"

Cô Bạch Hoàn bức xúc: "Theo tôi, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nên yêu cầu ca sĩ Sơn Tùng gỡ ngay MV ca nhạc nói trên khỏi các kênh trên internet. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cần yêu cầu các cơ quan truyền thông gỡ mv ca nhạc này trên các báo nếu đã đăng tải. Đó là việc phải làm để bảo vệ những đứa trẻ của chúng ta."

Nhưng một trang fan của ca sĩ, M-TP Supporters lại nói: "Sản phẩm âm nhạc của Tùng không tiêu cực, cộng đồng mạng mới chính là kẻ tiêu cực. Những kẻ tiêu cực đáng sợ…"

Trang Sky Power cũng bày tỏ ủng hộ thần tượng: "Tạm thời dẹp hết mấy chuyện toxic kia qua 1 bên. Chúng ta cần tập trung để đưa MV lên top 1 Kworb. Cố gắng tranh thủ nha cả nhà!"

Danh khoản 'Tan Trung Nguyen Quoc' nêu ý kiến: "Nếu cần, hãy xem sản phẩm nghệ thuật này như một sản phẩm theo trường phái hiện thực phê phán. Nhìn nhận thẳng vấn đề, học từ đó, rút kinh nghiệm từ đó, và rửa sạch vết thương bằng sự đối thoại với giới trẻ…Kiểm duyệt cứng nghệ thuật (hiển nhiên chúng ta có thể xem xét phương án kiểm duyệt mềm), như lịch sử đã chứng minh, chưa bao giờ là câu trả lời."