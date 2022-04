Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Nhật hay đã bị bắt tại Việt Nam?

một giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa thông báo đã có quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can với doanh nhân nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Đồng thời, phía công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với:

Bà Thanh Nhàn 'rất nổi tiếng'

Tháng 11 năm 2018, tin cho hay Chính phủ Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette) cho nữ Viện sĩ người Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Nhàn.