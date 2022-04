Video của Sơn Tùng M-TP: Đa dạng góc nhìn, dẫn tới tranh cãi?

một giờ trước

Sau chỉ trích của dư luận và phản ứng của chính phủ Việt Nam, ca sĩ-nhạc sĩ Sơn Tùng M-TP nói hôm 29/4 rằng anh sẽ "chủ động ngưng phát hành" video ca nhạc "There's No One At All".