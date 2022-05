Thủ tướng Nhật tới VN, bàn chuyện Ukraine và Biển Đông

15 phút trước

Tại cuộc họp báo được tổ chức sau buổi họp của hai nhà lãnh đạo, ông Fumio Kishida gọi Việt Nam là "một đối tác quan trọng" trong việc thực thi tầm nhìn của Tokyo về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thúc đẩy hợp tác song phương

Hai vị thủ tướng đồng ý tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển của Việt Nam và về việc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nâng cao kỹ năng an toàn an ninh mạng, Kyodo tường thuật.