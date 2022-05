Vụ án AIC Group: Thêm thông tin về doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn

"Trong lĩnh vực bất động sản, thông tin giới thiệu trên trang aicgroup.com của AIC Group giới thiệu doanh nghiệp này đang triển khai hai dự án bất động sản quy mô lớn, đó là khu đô thị Phật Tích - Bắc Ninh, quy mô xây dựng khoảng 3.000 hecta, dự án khu đô thị Tân An, tỉnh Long An, quy mô xây dựng 500 hecta.

"Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online thì AIC Group còn triển khai các dự án khác như khu đô thị mới AIC Mê Linh, quy mô xây dựng 94,3 hecta (đầu năm 2022, AIC Group đã chuyển nhượng dự án cho doanh nghiệp khác), dự án AIC Xuân Đỉnh, diện tích đất 4.102m2, được cấp phép 12 năm nhưng chưa triển khai. Hầu hết các dự án bất động sản do AIC Group đầu tư đang chậm tiến độ," báo này cho biết.

Ngày 29/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan. Nhà chức trách cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can thuộc Công ty AIC, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty.

Tuy nhiên bản tin của Bộ Công an không đưa ảnh bà Nhàn, sinh năm 1969, (trong số 9 bị can) và hiện không rõ bà đang ở đâu hay đã bị bắt hoặc bị truy nã hay không.

"Tôi vô cùng bất ngờ, đau xót trước tất cả mọi sự việc vừa xảy ra. Những gì mà doanh nghiệp của tôi làm chưa đúng, hoặc làm sai, tất cả là do tôi không biết lãnh đạo, điều hành, lỗi là do tôi chứ không phải do các cán bộ của tôi.