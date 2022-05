Nhạc sỹ người Nga 'phản đối Putin' ở Đà Lạt: 'Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng công khai'

một giờ trước

Bắt đầu từ ngày 1/5, trên Facebook của người dùng Việt Nam xuất hiện tin tức được chia sẻ rộng rãi về việc một 'ca sỹ đường phố' người Nga sống ở Đà Lạt bị công an địa phương tạm giữ do trưng tấm biển phản đối Putin và chiến tranh.

Nhưng sau đó công an thành phố Đà Lạt nói giới chức đã mời ông Propisnov Alexander (sinh năm 1981; Quốc tịch Nga) lên làm việc vì lý do thị thực và hộ chiếu của ông đã hết hạn tuy nhiên vẫn tới lưu trú tại Đà Lạt.

Theo Báo Pháp Luật , ca sỹ người Nga Propisnov Alexander chỉ bị công an Đà Lạt mời lên làm việc do thị thực và hộ chiếu của ông này đã hết hạn, có nghĩa người này vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại.

Giấy tờ hết hạn

Theo ông Alex, ông không gặp rắc rối gì với công an Việt Nam và rằng ông bị công an Đà Lạt mời làm việc là do giấy tờ của ông bị hết hạn.

Cũng theo ông Alex, công an làm việc với ông đầu tiên do vấn đề giấy tờ quá hạn, sau đó họ mới "để ý" đến tấm biển phản đối Tổng thống Vladimir Putin.

Nhạc sĩ 'phản đối Nga xâm lược'

Quan điểm của Việt Nam về cuộc chiến Nga-Ukraine

Việt Nam kêu gọi Nga và Ukraine giảm căng thẳng, ngừng bắn, bảo đảm an ninh an toàn, nhu cầu thiết yếu của người dân, bảo đảm an ninh an toàn cho cộng đồng người nước ngoài đang sống tại Ukraine; trong đó, có người Việt Nam.