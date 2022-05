Kỳ vọng gì vào Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN?

45 phút trước

Giáo sư Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc Viện An ninh và Nghiên cứu Quốc tế, Khoa học Chính trị của Đại học Chulalongkorn đánh giá tầm quan trọng của hội nghị Hoa Kỳ - ASEAN, diễn ra ngày 12 và 13/5, với BBC News Tiếng Việt.

Theo một tuyên bố từ chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay là Campuchia, Tổng thống Biden và những người đồng cấp Đông Nam Á sẽ thảo luận về một số chủ đề chính, chẳng hạn như COVID-19, an ninh y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Hội nghị thượng đỉnh "hiếm có"

Giáo sư Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc Viện An ninh và Nghiên cứu Quốc tế, Khoa học Chính trị của Đại học Chulalongkorn phân tích với BBC News Tiếng Việt hôm 11/5:

Giáo sư Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc Viện An ninh và Nghiên cứu Quốc tế, khoa Khoa học Chính trị của Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

Nguồn hình ảnh, Victoria University of Wellington Alumni

Theo chuyên gia, Hội nghị thượng đỉnh này là nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc trấn an các nước Đông Nam Á rằng Mỹ vẫn can thiệp vào khu vực và chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương vẫn đi đúng hướng.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được Nhà Trắng công bố vào tháng Hai, nói rằng Hoa Kỳ tìm cách "thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, kết nối hơn, thịnh vượng, an toàn và linh hoạt hơn".

Trong bản chiến lược do Nhà Trắng đăng tải nói rõ, Hoa Kỳ từ lâu đã công nhận Ấn Độ - Thái Bình Dương có vai trò then chốt đối với an ninh và sự thịnh vượng của nhiều quốc gia.