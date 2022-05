Vi phạm bản quyền ở Việt Nam: Cần làm gì để ngăn ngừa, kiểm soát?

37 phút trước

Quay lén phim Doctor Strange 2 tràn lan trên mạng xã hội

Bộ phim về siêu anh hùng Doctor Strange in the Multiverse of Madness vừa ra mắt khán giả Việt Nam tuần trước. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên được thưởng thức bom tấn Holywood mới này trên toàn thế giới, sớm 2 ngày so với nhiều thị trường lớn khác.