Gia đình nạn nhân Anh cố gắng đưa thi thể con từ Việt Nam về nước

31 phút trước

Hội An, hình minh họa

Truyền thông Anh đưa tin một gia đình đang tìm mọi cách để đưa thi thể người con trai về nước sau tai nạn giao thông tại thành phố Hội An, Việt Nam.

Lo lắng của người mẹ

Người mẹ của Denver Barfield, bà Desby Clayton, nói với báo The Sun trong bài đăng ngày 17/5:

Truyền thông Việt Nam đưa tin vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 3 giờ 40 phút sáng 16/5 tại đường Hùng Vương, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khi "hai du khách quốc tịch Anh đi xe máy tông vào trụ điện bên đường" trong lúc di chuyển bằng xe máy hướng từ thành phố Hội An đi phường Điện Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tối ngày 18/5 nói với BBC Tiếng Việt rằng vụ việc đã được chuyển lên Công an tỉnh để giải quyết.