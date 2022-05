Đại án Việt Á: 'Quy mô kinh khủng, còn thế lực nào đằng sau?'

10 phút trước

Tuy nhiên, vụ án tại Công ty Việt Á rất lớn, khi Bộ Công an và các cơ quan chức năng liên quan đang phải điều tra, làm rõ tại 62/63 tỉnh thành.

Vụ án có quy mô "kinh khủng"

Ban đầu, cuối tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03-Bộ Công an) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á và hàng loạt các bị can.