LHQ: 'Lượng ma túy đá thu giữ tại VN năm 2021 đạt mức kỷ lục'

57 phút trước

Đông Á và Đông Nam Á tiếp tục là một trong những thị trường ma túy lớn nhất thế giới. Gần 172 tấn ma túy đá đã được thu giữ tại Đông và Đông Nam Á trong năm 2021, với hơn 1 tỷ viên ma túy đá (methamphetamine), con số kỷ lục lần đầu tiên được ghi nhận. Số lượng này tăng gấp 7 lần so với 10 năm trước.

'Hạ lưu sông Mekong là điểm nóng'

Lào hiện là nơi mà phần lớn ma túy đá từ bang Shan (Myanmar) đổ sang quốc gia này. Theo UNODC thì Lào đã trở thành đầu mối vận chuyển ma túy chính đến Thái Lan và các nước khác ở khu vực sông Mekong và Châu Á Thái Bình Dương như Philippines, Nhật Bản, Úc và New Zealand.

Ma túy đá bị thu giữ tại VN đạt 'kỷ lục'

UNODC cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia ở Đông và Đông Nam Á thông qua chương trình The Global SMART từ năm 2011 và Biên bản ghi nhớ về Kiểm soát ma túy vùng Mekong (Mekong Memorandum of Understanding on Drug Control).