Thái Lan đề nghị Việt Nam cùng tăng giá gạo

46 phút trước

Đề nghị của Thái Lan

Bất kì một động thái nào nhằm thiết lập một thỏa thuận tăng giá sẽ là một tin xấu đối với người tiêu dùng trong bối cảnh chi phí lương thực toàn cầu tăng cao. Thái Lan đang nhận thấy nhu cầu của nước ngoài đối với các mặt hàng nông sản của mình tăng lên, do tỷ giá đồng baht của nước này đang thấp.

Ưu tiên của Việt Nam

Thứ trưởng cho biết ưu tiên của Việt Nam là quản lý xuất khẩu để đảm bảo an ninh lương thực của đất nước, bổ sung rằng Việt Nam sẽ xuất khẩu 6 triệu tấn gạo trong năm nay, giảm từ 6,24 triệu tấn trong năm ngoái.

Tính khả thi?

Hôm thứ Hai 30/5, các đại lý cho biết gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ rẻ hơn ít nhất 50 đôla Mỹ/ tấn so với của Việt Nam và rẻ hơn 100 đôla so với Thái Lan, theo SCMP .

Giá gạo Ấn Độ đã chạm mức thấp nhất trong 5 năm vào tuần trước do đồng rupee của Ấn Độ yếu hơn và nguồn cung dồi dào giữa các nước xuất khẩu hàng đầu. Tuy nhiên, Ấn Độ không có kế hoạch hạn chế xuất khẩu, theo các quan chức nước này, do Ấn Độ đủ dự trữ và giá gạo nội địa thấp hơn giá hỗ trợ do nhà nước quy định, Reuters đưa tin hôm 26/05.