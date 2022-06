SGK tăng giá: Do giấy tốt hay nội dung tốt?

30 phút trước

Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội về các bất cập trong đổi mới sách giáo khoa tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội hôm 25/5, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải thích là do sách được biên soạn với khổ lớn hơn, giấy tốt hơn, theo báo Lao Động .

Tôi quan sát thấy một số thầy giáo, trên mạng xã hội, nêu ý kiến về việc in thêm các sách mà họ cho là 'không cần thiết'. Chẳng hạn có ý kiến nói rằng các NXB đã 'bôi ra' thêm sách không cần thiết, từ 1 cuốn SGK thành 4 cuốn, những cuốn sách dạy cho học sinh không có tên tác giả, sách phân phối độc quyền theo hệ thống ngành dọc quản lý, khép kín, đơn vị độc quyền phát hành sách VNEN là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội...

Dịch giả Nguyễn Việt Long: Giải thích của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, chỉ nêu một trong những lý do khiến SGK mới đắt hơn chứ không phải lý do chủ yếu hay duy nhất. Báo giật tít để tăng lượng độc giả truy cập nhưng mạng xã hội, thậm chí một số đại biểu Quốc hội có thể không đọc kỹ toàn bộ nội dung phát biểu và không suy ngẫm kỹ (ngay cả một số báo cũng không nêu các lý do khác) nên đã có phản ứng kiểu "dân túy", chạy theo xu hướng đang mốt hiện nay là phê phán khi chưa thấu đáo sự tình.